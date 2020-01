Cosmi torna sulla panchina del Grifo: le ragioni della scelta di Santopadre - Tuttoggi

Serse Cosmi è pronto a tornare sulla panchina del Grifo per scrivere un altro capitolo della storia dell’Ac Perugia. Il presidente Massimiliano Santopadre ha infatti scelto l’Uomo del Ponte per sostituire in panchina l’esonerato Massimo Oddo e tentare di conquistare l’agognata Serie A.

La nota della società

L’esonero dell’ex tecnico di Pescara, Udinese e Crotone è stato comunicato ufficialmente dall’Ac Perugia con una nota in cui “ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera“.

L’Ac Perugia, nella stessa nota, rende noto che “a breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra“. Ma subito si è diffusa la notizia della scelta di Serse Cosmi, in corsa con un altro grande ex, Stefano Colantuono.

La scelta di Santopadre

Il presidente Santopadre ritiene però che Serse Cosmi, perugino e tifoso del Perugia, possa essere l’uomo giusto per riportare entusiasmo nell’ambiente biancorosso.

Il Grifo in Coppa Uefa

Cosmi lasciò la panchina del Perugia dopo l’amara retrocessione in Serie B nel 2004, dopo il rocambolesco spareggio contro la Fiorentina. Ma dal 2000, quando Gaucci lo chiamò sulla panchina biancorossa, al suo esordio in Serie A, Cosmi stupì tutti con il suo gioco, riuscendo a valorizzare calciatori approdati poi in formazioni di primo piano e in Nazionale.

Storica la conquista dell’Intertoto e la partecipazione alla Coppa Uefa.

Incrocio a Venezia

La porta girevole tra Oddo e Cosmi si trova a Venezia. L’ultima formazione allenata da Cosmi, retrocessa la scorsa estate, anche in questo caso, dopo un rocambolesco spareggio. Il Venezia, con la vittoria corsara al Curi nell’ultima giornata di Serie B, ha restituito però la panchina del “suo” Perugia a Cosmi, decretando l’esonero di Massimo Oddo.