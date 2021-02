Corsi Eventi 4 Sport, i formatori per personal trainer

La giovane StartUp Made in Umbria, organizza Corsi di formazione per Personal Trainer tramite la loro piattaforma.

Corsi Eventi 4 Sport è un’organizzazione sportiva di professionisti composta da Preparatori Atletici, Personal Trainer e Laureati nel settore delle Scienze Motorie.

Operiamo nell’ambito dei corsi di formazione Personal trainer, istruttori, operatori fitness ed offriamo tutta la nostra formazione ed esperienza sul campo, a chi vuole rendere della propria passione professione.

Come nasce CORSI EVENTI 4 SPORT?

Dopo anni e anni di studi, riconoscimenti e forte passione per questo settore, con corsi di formazione in presenza in tutta Italia, abbiamo spostato tutta l’attività formativa su piattaforma digitale.

Organizzazione nata in Umbria, nel cuore verde dell’Italia, fin da subito apprezzata per il nostro modo di approcciarci al Fitness con un messaggio di sport sano e pulito.

Come è formata la nostra ORGANIZZAZIONE?

Attraverso i nostri CORSI DI FORMAZIONE, diamo la possibilità a tutti gli appassionati di Sport di diventare PERSONAL TRAINER E PREPARATORI ATLETICI, grazie ad un percorso minuzioso di studi e titoli riconosciuti dal CONI e dallo SNAQ, quindi con validità NAZIONALE ED EUROPEA.

Qual è la nostra MISSION?

“Aiutare il prossimo” è da sempre il nostro motto: le nostre energie le concentriamo su come aiutare tutti quei soggetti che amano il Fitness e il Natural Bodybuilding ad EMERGERE, quindi a trasformare quella che è la loro passione, in un vero e proprio lavoro.

Corsi Eventi 4 Sport vanta il titolo di FORMAZIONE NUMERO 1 in Italia; nel giro di pochi mesi si è sviluppata in tutto il territorio Nazionale.

La caratteristica che ci contraddistingue è quella di aver creato una vera e propria famiglia insieme ai ragazzi che da anni si affidano a noi per la crescita professionale, consentendo loro di raggiungerci per svolgere formazione live; siamo riusciti però, con grande successo e stupore, a rendere il nostro Iter Formativo, seppure in formato Online, il numero 1 nel territorio Nazionale!

Sono tantissimi ogni anno i ragazzi che si affidano a noi con l’unico scopo di diventare i migliori Personal Trainer. Noi, offriamo loro la miglior formazione a 360°, al fine che loro stessi possano trasmettere la loro motivazione e il loro sapere a tutti i potenziali clienti che un domani avranno.

Aiutiamo da sempre il prossimo, per permettere loro… di fare lo stesso! Se vuoi maggiori informazioni visita il nostro sito www.corsieventi4sport.it