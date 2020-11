Corsa contro il tempo per salvare Treofan Terni - Tuttoggi

Le iniziative per cercare di salvare il polo chimico

Continua la mobilitazione per salvare il sito produttivo della Treofan di Terni. Dopo la liquidazione dell’azienda da parte di Jindal e le lettere di licenziamento arrivate ai 139 lavoratori anche il Governo aveva preso una posizione decisa, a supporto dei sindacati, per verificare se sussistano le condizioni per intervenire contro la proprietà prima dello scadere del tempo tecnico necessario per la formalizzazione della liquidazione stessa.

Presidio permanente

A livello locale le Rsu di Treofan hanno organizzato un presidio di tutti i lavoratori che si terrà alla portineria centrale del polo chimico (Piazzale Donegani) tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 a partire da oggi. Inoltre da martedì 1 dicembre, alle ore, le RSU, insieme ai rappresentanti regionali e provinciali delle organizzazioni sindacali, incontreranno presso la sala riunioni della Treofan i Sindaci di Terni e Narni.

Vertici tra sindacati e istituzioni

Sempre martedì 1 dicembre, alle ore 15:00, si terrà, presso la Sala Conferenze Centro Multimediale – Ex Officine Bosco, un incontro tra organizzazioni sindacali, Rsu e i componenti della Seconda Commissione Consiliare Regionale Permanente. Infine, mercoledì 2 dicembre, alle ore 09:00 si terrà la call con il liquidatore fissata a seguito della richiesta d’incontro inviata dai vertici nazionali dei sindacati.