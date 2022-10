Corsa all'Anello di Narni, il programma del 2023 - Tuttoggi

Corsa all’Anello, il programma

Lunedì 24 aprile il banditore sancirà l’inizio dei festeggiamenti con la lettura del bando per le vie della città, seguito dall’apertura dei tipici forni e osterie. Il 2 maggio l’offerta dei Ceri in Cattedrale suggellerà l’inizio degli eventi dedicati al patrono San Giovenale che culmineranno il 3 maggio con la messa e processione per le vie della città e la corsa storica in Piazza dei Priori. Il 10 maggio inizieranno le benedizioni dei cavalieri con il terziere Fraporta, seguito l’11 da Santa Maria e il 12 da Mezule. Sabato 13 maggio, il grande corteo storico, che si snoderà per le vie della città, farà da prologo alla Corsa all’Anello che si disputerà domenica 14 maggio al Campo de li Giochi.