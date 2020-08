Coronavirus Umbria, 1 nuovo positivo a Terni. Il bollettino di lunedì

Un nuovo positivo al Coronavirus nella giornata di lunedì 3 agosto 2020. Si tratta di una persona residente a Terni. Mentre è stato corretto nella dashboard della Regione Umbria l’errore indicato nelle ultime ore dal sindaco di Magione Giacomo Chiodini. Non c’è infatti nessun nuovo caso in quel territorio comunale, ma uno dei due positivi emersi domenica è residente invece fuori regione (l’altro è di Spoleto, la figlia della donna risultata positiva nei giorni scorsi).

32 attualmente positivi al Coronavirus

Sono dunque ad oggi 32 gli attualmente positivi al Covid-19, con i casi totali che salgono a quota 1475. Stabile il numero dei guariti e dei deceduti, così come quello dei ricoveri (4 a Terni e 3 a Perugia). Mentre continua ad aumentare il dato delle persone in isolamento fiduciario, ben 631. Si tratta per lo più delle persone che hanno avuto contatti con persone risultate positive oppure rientrate da luoghi focolaio o paesi esteri per i quali è prevista la quarantena.

Effettuati 261 tamponi domenica

Appena 261 i tamponi effettuati nella giornata di domenica, un numero molto basso come tutti i giorni festivi. Dai tamponi di ieri, dunque, non sarebbero emersi nuovi casi nei luoghi sotto stretto monitoraggio in questi giorni, dunque Passignano sul Trasimeno e Spoleto.

Non è invece chiaro al momento se il nuovo positivo di Terni sia legato alla giovane mamma ed al suo neonato di appena due settimane di vita per i quali è stato accertato il Coronavirus lo scorso fine settimana e ricoverati precauzionalmente all’ospedale di Perugia.

La mappa dei casi positivi

Alle ore 10 del 3 agosto, dunque, risultano casi di Covid-19 nei seguenti comuni: Castel Ritaldi (2), Città di Castello (1), Corciano (2), Ficulle (1, ricoverato), Marsciano (2), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (5, di cui 1 ricoverato), Spoleto (2), Terni (7, 3 ricoverati), Trevi (2, di cui 1 ricoverato). Ci sono inoltre 3 positivi che però sono residenti fuori regione.