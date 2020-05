Coronavirus, trovate le mascherine per l'Umbria | Federfarma: da lunedì in farmacia a 0,50 cent + Iva

Da lunedì 18 maggio nelle farmaci umbre ci saranno le mascherine chirurgiche, per contrastare il Coronavirus, a 0,50 cent + Iva.

Grazie ad un accordo tra Federfarma Umbria, Farmacentro e l’azienda M.S. Service/Ares Safety, da lunedì tutta la regione dell’Umbria sarà in condizione di poter contare su un ampio approvvigionamento con 2 milioni di mascherine a disposizione del distributore intermedio Farmacentro (costo al pubblico 0,50 euro più Iva), che provvederà a rifornire prontamente le farmacie umbre.

Nei giorni successivi – assicura ancora Federfarma – altri quantitativi dell’ormai famigerato dispositivo di protezione individuale sarà a disposizione in virtù di un continuo e costante flusso di distribuzione garantito dal medesimo accordo.

Superati i problemi di approvvigionamento

“Siamo veramente soddisfatti per aver raggiunto un accordo importante dotando così gli umbri del necessario quantitativo di mascherine – commentano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli -. Nell’ultimo periodo c’è stata una fortissima richiesta sul mercato di questo dispositivo il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in molti ambiti in virtù delle disposizioni governative, ma a causa di vari intoppi di cui certamente non sono responsabili i farmacisti che anzi, si sono prodigati come sempre per andare incontro alle esigenze dei cittadini, in tutta Italia e quindi anche in Umbria abbiamo dovuto fronteggiarne la carenza. Adesso l’ostacolo è definitivamente superato e quindi tutti gli umbri potranno affrontare la cosiddetta Fase Due dell’emergenza sapendo di non doversi preoccupare del reperimento di mascherine, finalmente presenti in abbondanza nelle farmacie”.