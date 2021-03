Coronavirus, positivi continuano a scendere in Umbria ma ci sono 4 morti

Continuano a scendere le persone positive al Coronavirus in Umbria. Gli attualmente positivi mercoledì 31 marzo segnano un -4,7% rispetto al giorno precedente. Merito delle guarigioni, ben 397, a fronte di appena 162 nuovi positivi.

Si registrano però 4 nuovi decessi: persone residenti a Bastia Umbra, Magione, Porano (una donna che era positiva al Covid-19 e trovata morta in casa) e fuori regione.

Positivi al Coronavirus ricoverati scendono a 409

Sono invece 2.852 i tamponi molecolari effettuati in un giorno, a cui si aggiungono però quelli antigenici.

Scendono le persone positive al Covid-19 ricoverate in ospedale (409, 5 in meno di ieri) mentre sono invariate quelle in terapia intensiva (60).

In particolare, nell’ospedale da campo dell’Esercito sono ricoverati in 14 (+4), all’ospedale di Branca in 18 (-4), all’ospedale di Città di Castello in 47 (+1) con 6 in intensiva, a Foligno in 35 (-3) di cui 7 in intensiva (-1), in 100 (-5) invece i ricoverati all’ospedale di Perugia (23 in intensiva), 53 (+1) al Covid hospital di Spoleto (6 in intensiva), 98 (+5) all’ospedale di Terni (18 in intensiva, +1) e infine 44 (-4) all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla. Zero ricoverati positivi al Covid a Umbertide, Trevi e Orvieto.