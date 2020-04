Coronavirus, Only Wine slitta al 2021 - Tuttoggi

Come altre manifestazioni del settore, al fine di garantire la salute pubblica, anche l’appuntamento 2020 con Only Wine slitta al prossimo anno. La settima edizione del Salone/Fiera Mercato dedicato ai produttori under 40 e alle piccole cantine, si svolgerà infatti dal 1 al 3 maggio 2021. Ad ospitarla, come sempre, sarà il magnifico centro storico di Città di Castello.

“Il prossimo anno, ne siamo sicuri, ci ritroveremo a celebrare Only Wine con rinnovata convinzione ed entusiasmo, nel dare ancora più forza ad una manifestazione che ha raggiunto numeri record di adesioni e apprezzamento a livello nazionale e non solo – dichiarano il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti – L’abbinamento fortunato fra Città di Castello e la kermesse proseguirà, dunque, ancora in futuro ed in questo tempo avremo modo di promuovere e veicolare in maniera adeguata programma e contenuti dell’appuntamento del 2021”.

“Far slittare OnlyWine è un atto di responsabilità doveroso verso coloro che scelgono la nostra manifestazione per far conoscere la propria realtà e per avere così un confronto diretto con mercato e stampa – afferma l’ideatore della manifestazione, dopo essersi confrontato con i produttori – Dobbiamo e, soprattutto, vogliamo offrire a tutti i partecipanti un evento che possa svolgersi in tutta sicurezza e serenità. Lavoreremo sin da adesso per un’edizione che possa ripagarci del sacrificio di questo anno”.