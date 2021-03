Coronavirus: nascono nuove abitudini e nuove mode, come la mascherina con logo - Tuttoggi

Aziende, Associazioni e attività commerciali si dotano di mascherine con logo personalizzato

Ad un anno di distanza dallo scoppio della pandemia il virus non accenna a cedere ed anzi muta tornando a far paura in molte parti del mondo. Non fa eccezione l’Italia che vede allontanarsi il momento in cui si potrà tornare a vivere liberi, senza mascherine e annullando le distanze che ci vengono imposte ormai da mesi e mesi.

Tutto è cambiato: il nostro stile di vita, le priorità, la vita sociale, il lavoro. Il commercio, allo stremo, si adatta alle nuove esigenze e così si scoprono le consegne a domicilio di cibo di qualsiasi genere, l’abbigliamento per stare in casa e i pigiami da notte più chic di sempre, i film e i documentari per tutti i gusti e le mascherine personalizzate come fossero una seconda pelle.

Proprio così, la mascherina è diventata un oggetto dal quale non possiamo separarci, al pari del telefono, e proprio come esistono cover intercambiabili per cambiare vestito ai nostri amati smartphone così esistono le più disparate personalizzazioni delle mascherine.

Impossibile non mostrare la propria indole quando a disposizione ci sono tessuti, colori e rifiniture di ogni genere. Addirittura aziende, associazioni e attività commerciali possono avere mascherine con logo personalizzato così da dotarne anche i propri dipendenti e collaboratori. Una forma di comunicazione, aggregazione e pubblicità che sicuramente conferisce maggior professionalità all’imprenditore che decide di adottarla.

Che si tratti di un ristorante, di un’impresa edile o di uno store di abbigliamento poco importa. Al momento dipendenti, collaboratori e clientela devono essere tutelati con tutti i dispositivi del caso e con la massima igiene all’interno dei locali. Una mascherina certificata e brandizzata è sicuramente un’attenzione in più che dà sicurezza non solo a chi la indossa. E’ possibile apporre il logo aziendale, il proprio claim distintivo oppure una grafica a scelta con la massima attenzione, come nel caso di Gift Campaign, a certificazione e omologazione secondo gli standard europei per la tutela dei cittadini.