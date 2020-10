Coronavirus, Narni sale a 19 contagi | Orario ridotto per la scuola Umberto I - Tuttoggi

I casi di oggi sono 7, situazione sotto stretto controllo del sindaco e servizi sanitari

Nella città di Narni sono risultati positivi al COVID-19 altri sette cittadini di diversi nuclei familiari.

Contagiati in buono stato di salute

Il sindaco Francesco De Rebotti ha informato di aver parlato telefonicamente con i pazienti che non presenterebbero sintomi significativi.

Isolamento

I sette soggetti contagiati dal Coronavirus saranno sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare gli eventuali contatti.

Orario ridotto a scuola

“Siamo in presenza di incrementi significativi – Specifica il sindaco – con la particolarità che uno dei nuovi casi ha comportato, da parte della Usl, la messa in isolamento domiciliare fiduciario degli alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado del plesso “Umberto I” di Narni centro e di un numero consistente di personale docente (in attesa di conferma). Per questo motivo la Direttrice ha predisposto,per l’intero plesso, un orario ridotto di lezione per domani sabato 10 ottobre fino alle 11:15″.

19 positivi al Coronavirus a Narni

“Stiamo predisponendo il servizio di trasporto per domani calibrato su questo orario di uscita. A tutte le famiglie è stato comunicato il cambiamento di orario per domani. La situazione aggiornata al momento è di 19 positività di cittadini narnesi e 2 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune. La situazione – conclude il sindaco – è ovviamente monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate e le indicazioni dell’ultimo DPCM”.