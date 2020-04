Coronavirus, Gubbio pronto al primo Consiglio comunale da remoto - Tuttoggi

Anche il Consiglio comunale di Gubbio, con apposito decreto firmato dal presidente, si riunirà per la prima volta nella sua storia da remoto.



Le modalità

Le modalità sono molto semplici e restano identiche a quelle previste dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, tranne per il fatto che tutti saranno connessi da remoto: sindaco, presidente, assessori, consiglieri e segretario (ma anche eventuali dirigenti invitati a partecipare), che si collegheranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom.

Dove si vedrà

Questo permetterà la percezione diretta, contemporanea, visiva ed uditiva dei partecipanti, garantendo la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all’ordine del giorno. Tutto trasmesso in streaming attraverso il sito del Comune, martedì 28 aprile a partire dalle ore 15.



Il voto

La manifestazione del voto avverrà in modo palese, per appello nominale. Nell’ipotesi in cui, durante lo svolgimento del Consiglio, vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’Assemblea, se il numero legale dei consiglieri regolarmente collegati resterà garantito.



“Diamo l’esempio”

“E’ doveroso anche da parte dell’Amministrazione e dei consiglieri dare l’esempio, utilizzando strumenti a distanza, per limitare gli incontri di persona quanto più possibile – ha dichiarato l’assessore alle Politiche dell’Innovazione e dell’Agenda digitale Giovanna Uccellani – Oggi aziende, professionisti, banche e le stesse scuole operano con queste modalità. Anche i dipendenti comunali lavorano, ove possibile, in smart working e utilizzano software di videoconferenze per interfacciarsi tra di loro“.