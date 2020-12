Coronavirus, giornata nera: 5 vittime tra Bastia, Bettona e Cannara

Giornata nera per il comprensorio dell’Assisano sul fronte Coronavirus. Delle 10 vittime legate al Covid, 5 si registrano tra Bastia Umbra, Bettona e Cannara.

Tre i decessi a Bastia Umbra. Dove in base all’aggiornamento di oggi (domenica 6 dicembre) della protezione civile regionale i nuovi casi di Coronavirus sono 11, con 17 persone guarite. Gli attualmente positivi sono 245: di questi, 14 pazienti sono ricoverati in ospedale (3 in terapia intensiva).

C’è un nuovo decesso, il quarto, anche a Bettona, dove è iniziato lo screening di massa sulla popolazione (su base volontaria). Gli attualmente positivi sono 61, di cui 3 ricoverati in ospedale (un paziente è in terapia intensiva).

Un decesso anche a Cannara, dove i positivi al Coronavirus sono 33, di cui 2 ricoverati (uno in terapia intensiva).

Salgono leggermente i contagi ad Assisi. Ora i positivi sono 294. Nell’ultimo giorno sono stati 7 i nuovi positivi riscontrati e 6 le persone dichiarate guarite. Ci sono però due ricoveri in più: ora sono 23, con 3 pazienti Covid in terapia intensiva.