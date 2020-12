Casi Covid nell’Assisano, gli esperti: curva in linea con quella umbra | Un nuovo decesso a Bastia

Assisi, Bastia Umbra e Bettona epicentro Covid in questa seconda ondata che ha investito l’Umbria. I dati del Nucleo epidemiologico regionale smentiscono questa lettura. Le curve relative alla concentrazione di positivi al Coronavirus per mille abitanti mostrano infatti un andamento molto simile a quello che si registra mediamente in Umbria. E lo stesso emerge anche per Trevi.

Gli esperti spiegano la particolare incidenza in quest’area con l’elevata concentrazione di residenti.

L’indice di incidenza

L’indice di incidenza, in base all’aggiornamento di oggi (giovedì 3 dicembre) della Protezione civile regionale, vede ad Assisi 10.95 casi positivi ogni mille abitanti. A Bastia Umbra l’indice è 13,18 e a Bettona 13,11.

L’aggiornamento sui contagi

A Bastia Umbra, nell’ultimo giorno, c’è stato un altro decesso per cause legate al Coronavirus, il nono dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 287, con 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 21 persone guarite. Diciotto i ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva.

Ad Assisi i positivi al Covid scendono a 310. I nuovi contagi sono stati 17, ma si sono registrati 31 guariti. C’è un nuovo paziente Covid ricoverato: in tutto sono 20, di cui 2 in terapia intensiva.

A Bettona, dove da sabato partirà lo screening di massa su base volontaria voluto dal sindaco Marcantonini, gli attualmente positivi sono 57, con 2 nuovi contagi e 4 guariti. Sei le persone ricoverate, due delle quali in terapia intensiva.