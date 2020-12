Coronavirus, una vittima a Foligno ma aumentano le guarigioni

Per il ponte dell’Immacolata, il coronavirus concede una tregua. E così l’andamento del contagio segna un rallentamento, ma purtroppo c’è ancora una vittima, a Foligno. A Bevagna il quadro risulta stabile, 43 positivi e nessun nuovo guarito.

Coronavirus, i numeri del comprensorio

A Foligno, oltre alla vittima, si segnano 10 positivi in più (totale 513) e 2 guariti. A Gualdo Cattaneo un guarito e nessun positivo in più. A Montefalco un positivo in più, arrivando a quota 41. A Nocera Umbra il quadro resta stabile, nessun guarito e nessun nuovo positivo per un totale di 24 attualmente positivi. A Spello tre guariti e tre nuovi positivi. A Trevi due guariti, ma un nuovo positivo e a Valtopina tutto stabile: 5 positivi.