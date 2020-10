Coronavirus, a Cascia 19 i positivi e 2 i ricoverati | I post del sindaco De Carolis - Tuttoggi

Le Autorità Sanitarie stanno provvedendo a ricostruire le mappe epidemiologiche. De Carolis, "è necessaria la collaborazione di tutti."

Il Sindaco di Cascia, Mario De Carolis ha reso noto con due post sulla pagina Facebook del comune la situazione dei positivi e dei ricoverati del territorio.

Alle ore 16.30 del giorno 29 Ottobre il sindaco è stato informato dalla AUSL di 1 caso risultato positivo al Covid-19.

Il riepilogo giornaliero

Alla data odierna dunque risultano nel territorio comunale 19 persone alle quali è stata emessa l’ ordinanza contumaciale più 2 persone residenti, ricoverate.

In mattinata invece alle ore 11.40 il primo cittadino era stato informato dalla AUSL di 4 casi risultati positivi al Covid-19 per i quali è stata emessa l’ ordinanza contumaciale.

Il Dirigente Scolastico, dell’ Istituto Omnicomprensivo Statale “Beato Simone Fidati” di Cascia, aveva comunicato la presenza di 1 caso di positività al Covid nella classe V A dell’ IPSIA di Cascia.

Considerato che il 29 ottobre gli alunni dell’ Istituto IPSIA e del Liceo Scientifico, non effettuano didattica in presenza, si è provveduto ad una sanificazione straordinaria dell’ Istituto e della Palestra siti in località La Stella.

Il sindaco De Carolis conclude i post con un invito, “Visto il momento particolarmente delicato è necessaria la collaborazione di tutti.”