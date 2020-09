Coronavirus, 17 casi a Perugia | Scuole e uffici, tanti in quarantena

Coronavirus, iniziano a destare una certa preoccupazione i dati sulla diffusione del contagio a Perugia, dopo l’ultima impennata di contagi. Nelle ultime 24 ore sono state 17 le persone trovate positive nel capoluogo umbro. La metà di tutti i nuovi contagi registrati nella regione.

La situazione in ospedale

Si registra inoltre un nuovo ricovero all’ospedale. Sono ora 8 i pazienti perugini col Covid nel reparto Malattie infettive del Santa Maria della Misericordia. Nessuno è comunque in terapia intensiva.

In tutto, i pazienti Covid nell’ospedale di Perugia sono 19, di cui uno in terapia intensiva.

Coronavirus, a Perugia 107 positivi

I 17 nuovi contagi nelle ultime 24 ore hanno fatto salire a 107 il numero delle persone attualmente positive a Perugia. Ciò in virtù dei 4 contagiati che sono stati dichiarati guariti.

Cresciuto in modo esponenziale il numero delle persone in isolamento precauzionale, dopo i casi positivi trovati in Regione (le sedi interessate resteranno chiuse fino a lunedì) e nelle scuole, dove sono in quarantena anche due classi (una settantina di persone in tutto tra studenti e professori) del Giordano Bruno e del Capitini. Che si aggiungono alle altre scuole dove è scattata la quarantena per i protocolli Covid.

In quarantena precauzionale, in attesa del tampone, anche i pochi dipendenti della Perugina in contatto con il collega di Magione trovato positivo al Covid. Il reparto, dopo la sanificazione, è stato subito riaperto.

Anche il sindaco Andrea Romizi è in quarantena volontaria, in attesa del secondo tampone, dopo l’esito negativo del primo. Romizi aveva partecipato ad un riunione istituzionale con l’assessore regionale Enrico Melasecche, positivo al Covid.