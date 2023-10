La Corale Marietta Alboni compie 40 anni di attività, presentati eventi per le celebrazioni - Tuttoggi.info

Da domenica 22 ottobre via al programma di concerti ed eventi per festeggiare l'importante traguardo della formazione diretta dal maestro Marcello Marini "Per noi sono 40 anni con il cuore nella musica e con la musica nel cuore”

Entrano nel vivo le celebrazioni dei primi 40 anni di attività dell’Associazione Corale Marietta Alboni, che nelle prossime settimane sarà protagonista di un programma di eventi pensato e organizzato per condividere con città e istituzioni la gioia per un traguardo così importante.

Già da domenica 22 ottobre la formazione diretta dal maestro Marcello Marini, alle ore 17, sarà protagonista nella chiesa di San Francesco per rendere omaggio all’anniversario dei 500 anni della morte di Luca Signorelli con il Requiem for the living del compositore americano Dan Forrest e con la cristallina voce solista di Michelangelo Guidotti, puer cantor della Cappella Pontificia Sistina, in un concerto che si annuncia emozionante e coinvolgente. Sempre nel segno del maestro del Rinascimento, che tante testimonianze ha lasciato in Altotevere, gli appuntamenti musicali con la storia dell’Alboni continueranno domenica 29 ottobre, ore 17, nella splendida cornice di Castello Bufalini di San Giustino.

Sabato 11 novembre, ore 21, al Teatro comunale degli Illuminati di Città di Castello il coro incontrerà la Pieve Jazz Band in una serata tutta da godere, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Malattie Renali Amare. La corale si racconterà poi attraverso la forza delle immagini: sabato 18 novembre nella sala espositiva del Palazzo del Podestà, in corso Cavour, aprirà i battenti una mostra fotografica nella quale, attraverso scatti della quotidianità del coro e istantanee istituzionali, verrà ripercorso il cammino di questi quattro decenni. Per tutta la seconda metà del mese di novembre, inoltre, le vetrine del centro storico tifernate parleranno della corale, dei suoi concerti e della sua essenza, grazie alla collaborazione con il Consorzio Pro Centro, che testimonierà così anche l’affetto dei commercianti per la Marietta Alboni.

Il 40° Concerto di Natale, martedì 26 dicembre alle ore 17 nella chiesa della Madonna delle Grazie, concluderà questo anno volutamente dedicato città e tifernati, con l’esecuzione dei Vespri solenni del confessore di Wolfgang Amadeus Mozart per soli, coro e orchestra e di una selezione di canti della tradizione natalizia.

A offrire il senso del programma delle celebrazioni dei 40 anni di vita, ma anche l’orgoglio e il privilegio di condividere questo traguardo con l’amministrazione comunale, sono stati il maestro Marcello Marini, direttore del coro, Susanna Ribuffo e Patrizia Calabresi, coriste e componenti del consiglio direttivo dell’Alboni, Rita Fagiani, Stefano Mastriforti, Carlo Romoli, coristi e componenti del comitato organizzatore degli eventi celebrativi del 2023. “Per noi sono 40 anni con il cuore nella musica e con la musica nel cuore”, ha detto il maestro Marini nella conferenza stampa odierna, evidenziando “la straordinarietà di un percorso di vita e artistico costellato di esperienze fantastiche, che tutti noi abbiamo nel cuore, ma hanno nel cuore anche tanti tifernati che ci seguono con grande affetto e con cui vogliamo condividere l’emozione di questo traguardo”.