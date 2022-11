Convegno a Marsciano nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne - Tuttoggi

Il 26 novembre si parlerà di sensibilizzazione per “Femminino e femminicismo, dal sacro ancestrale al profano attuale”,

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, a Marsciano è in programma, sabato 26 novembre alle ore 16.30 presso la sala Aldo Capitini del Municipio, il convegno dal titolo “Femminino e femminicismo, dal sacro ancestrale al profano attuale”. L’iniziativa è promossa dalla scrittrice Costanza Bondi con il patrocinio del Comune di Marsciano e del gruppo letterario Women @ Work, in collaborazione con Bertoni editore, Polizia di Stato, l’associazione Il coraggio della paura e Protezione Personale Antiaggressione femminile Krav Maga.

Partendo da un’analisi storico-archeologica e dall’assunto per cui l’uomo per millenni ha sempre rappresentato dio al femminile, nel corso del convegno sarà focalizzata l’attenzione sulla questione di genere dei nostri giorni, con interventi di relatori appartenenti a diversi ambiti professionali, dal mondo del diritto a quello medico. Sarà anche presentato il libro di Costanza Bondi e Terenzio del Grosso “Una volta dio era femmina – il Femminino Sacro dalla gilania al patriarcato”. Altro tema affrontato sarà quello del “femminicismo”, ovvero l’insieme di comportamenti (a volte sanciti anche per legge in alcuni Stati) volti a screditare in maniera sistematica la figura femminile in quanto tale, tramite normative, insulti, ricatti, minacce fisiche e verbali.