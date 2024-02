Controlli sulle strade di Spoleto, 2 giovani denunciati e 7 multe - Tuttoggi.info

Durante l’attività di monitoraggio sono state identificate 151 persone, estendendo le verifiche anche alle 95 autovetture in transito

Controlli dei carabinieri della Compagnia di Spoleto – con l’intervento dei militari delle stazioni e del nucleo operativo e radiomobile – nei giorni scorsi nel territorio di competenza. Durante l’attività di monitoraggio sono state identificate 151 persone, estendendo le verifiche anche alle 95 autovetture in transito, con la contestuale elevazione di 7 contravvenzioni al Codice della Strada, nell’ottica di favorire una sempre maggiore tutela della sicurezza stradale.

In tale ambito sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto due residenti, di anni 23 e 31, per guida in stato d’ebrezza, sorpresi a condurre le proprie autovetture con livelli di tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito.

Altri tre giovani, di 21, 23 e 35 anni, in distinte circostanze, sono stati colti in possesso complessivamente di circa 10 g di droga, del tipo cocaina e hashish, per cui sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanza stupefacente.