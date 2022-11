Controlli nell'assisano, raffica di sanzioni per gli automobilisti - Tuttoggi

Nell’ultima settimana sono stati intensificati i servizi preventivi e di controllo alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, che hanno fermato più di 500 persone e quasi 350 veicoli tra Assisi, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Tali servizi, svolti principalmente in orario serale e notturno per garantire un efficace contrasto ai reati predatori nel territorio, hanno consentito altresì di elevare numerose sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti non in regola.