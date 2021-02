Controlli anti Coronavirus pure fuori dai supermercati, multata donna che fa la spesa in attesa del tampone - Tuttoggi

Centinaia di controlli anti Coronavirus nella provincia di Perugia, anche fuori dai supermercati. Multati in 28 che non indossavano la mascherina

Funzionano i controlli anti Coronavirus, realizzati con l’efficienza sinergica di tutte le Forze di Polizia – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Provinciale – da questa settimana anche con l’importante collaborazione di pattuglie dell’Esercito Italiano dell’Operazione “Strade Sicure” impiegate nella città di Perugia.

In totale sono 246 le attività di vario tipo controllate (oltre a circa 200 verifiche nei pressi dei supermercati) mentre le sanzioni elevate a carico di persone la cui presenza in strada non era giustificata e per l’inosservanza delle disposizioni, quali ad esempio l’utilizzo delle mascherine nelle circostanze previste, sono state 28.

L’attività di vigilanza e controllo proseguirà incessante nel corso di questa settimana in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Va a fare la spesa ma è in attesa del tampone, multata

Per quanto riguarda i controlli anti Coronavirus già effettuati, ad Assisi nel corso di un controllo di una signora che si stava recando al supermercato per la spesa, è emerso che la donna, con sintomi compatibili con la malattia da Covid-19 che era stata posta in isolamento precauzionale dal proprio medico, in attesa dell’effettuazione del tampone, incurante del potenziale pericolo rappresentato, ha contravvenuto alla disposizione sanitaria ed è stata contravvenzionata per il comportamento illecito.

550 persone controllate a Perugia

Solo comune di Perugia, sono state controllate 550 persone, realizzati decine di posti di controllo e altrettante verifiche effettuate presso varie attività, tra le quali i supermercati, le attività alimentari d’asporto e altre attività commerciali, i cui servizi sono consentiti ed ancora presso le aree verdi, le stazioni ferroviarie e i terminal di pullman.

Controlli anti Coronavirus anche nei supermercati

Quasi duecento controlli anti Coronavirus, in particolare 196, sono stati effettuati presso le grandi catene di distribuzione alimentare, dove è stato possibile accertare l’utilità e l’efficienza della collaborazione degli operatori addetti al servizio di vigilanza privata come rimarcato nel corso di un recente incontro con i responsabili delle varie agenzie, che ha determinato un evidente innalzamento del livello di attenzione riguardo al rispetto, da parte della clientela, delle normative anti Covid-19.