Contributo per l’affitto, da lunedì le domande

C'è tempo fino al 21 dicembre: come avere informazioni e presentare le richieste

Contributo per l’affitto, da lunedì 7 novembre le domande, fino al 21 dicembre.

Pubblicato sul sito del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it), nella sezione “servizi”, l’avviso per l’accesso ai contributi a favore delle famiglie previsti dal fondo nazionale per la locazione (ex art. 11 della legge 431 del 1998) – anno 2022.