Contrasto alla povertà, i sindacati incontrano il Comune

Il Comune di Foligno lavora al bilancio. Così, nei giorni scorsi, gli assessori al Welfare e al Bilancio, Agostino Cetorelli ed Elisabetta Ugolinelli, hanno incontrato Cgil, Cisl e Uil territoriali, Spi, Fnp Uil. Nel colloquio sono state illustrate le linee fondamentali del bilancio preventivo di previsione relativo al prossimo triennio.

Ok al mantenimento aliquota Irpef

I sindacati hanno apprezzato il mantenimento progressivo dell’aliquota IRPEF, il non aumento del prelievo fiscale complessivo e il mantenimento dei servizi sociali. “La scelta della progressività nel prelievo fiscale è una scelta prioritaria per CGIL- CISL e UIL, che intendiamo richiedere a tutte le amministrazioni locali, anche per contrastare la logica inaccettabile della tassa piatta” hanno detto i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali.