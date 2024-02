Continua lo sciame sismico a Spoleto, stanotte aperta l'area di accoglienza di Eggi - Tuttoggi.info

Dieci le scosse di terremoto registrate oggi a Spoleto, tutte di lieve entità. Rimane aperta una sola struttura d'accoglienza

Continua lo sciame sismco a Spoleto, con scosse di terremoto di lieve entità ma comunque ben avvertite dalla popolazione ed accompagnate da boati, soprattutto nell’area intorno ad Eggi dove è localizzato l’epicentro. Nella giornata di sabato si sono verificate 10 scosse (quasi tutte nel pomeriggio), alcune strumentali (cioè avvertite dai sismografi), le altre intorno ai 2 gradi di magnitudo. L’ultima, di 2.3 gradi, alle 18.13, con epicentro a 10 km di profondità.

Il Comune di Spoleto effettuerà domani (domenica 11 febbraio) effettuerà i sopralluoghi speditivi per verificare lo stato degli edifici scolastici e di quelli pubblici.

Sarà soltanto l’area di accoglienza di Eggi a rimanere aperta nella notte tra sabato e domenica per accogliere eventuali persone che volessero dormirvi. Nella notte scorsa, infatti, nelle tre aree di accoglienza allestite dal Comune di Spoleto (PalaRota, Eggi e palestra Istituto Alberghiero), ha pernottato una sola persona al palazzetto dello Sport a piazza d’Armi. Resta inteso comunque che se la situazione dovesse manifestarsi maggiormente critica, l’area della Protezione Civile a Santo Chiodo, in via dei Tessili, verrà attrezzata con le tende.