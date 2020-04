Conte parla all'Italia, ecco come affrontare la Fase 2| L'Umbria pretende indicazioni chiare - Tuttoggi

La diretta alla Nazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il punto della situazione e le indicazioni a partire dal 4 maggio.

C’è grande attesa per la conferenza stampa che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha annunciato per le 20:20 dopo la firma del DPCM che di fatto darà l’avvo alla Fase 2, nella gestione della pandemia da coronavirus Covid-19

Nel pomeriggio le Regioni sono state convocate in video conferenza per seguire i lavori e presentare le proprie istanze su quelle che saranno i prossimi passi per gestire la crisi sanitaria, sociale ed economica.

Le richieste dell’Umbria

L’Umbria si attende indicazioni chiare. Tanti i nodi da chiarire; quali attività potranno riaprire, quali spostamenti saranno autorizzati, quali aiuti per chi torna a lavorare e non riesce a gestire la famiglia che deve rimanere a casa.

Ma la Regione è già pronta con misure che potrebbero essere alterative e di aiuto al tessuto economico e sociale, nel caso il dpcm prevedesse misure ancora troppo restrittive, rispetta a un territorio che sta ormai tenendo sotto controllo la curva del contagio ormai da diversi giorni