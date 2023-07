Consiglio provinciale Terni, nuove deleghe e Commissioni - Tuttoggi.info

Consiglio provinciale Terni, ecco le deleghe ai consiglieri di maggioranza. Nominati anche i membri delle Commissioni

-La Presidente Laura Pernazza in apertura di Consiglio provinciale stamattina ha comunicato ufficialmente la nomina di Gianni Daniele a vice Presidente della Provincia. La Presidente ha anche reso note le deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza. A Daniele vanno il patrimonio, la centrale unica di committenza e le risorse umane, ad Annalisa Spezzi la scuola e l’edilizia scolastica, a Giovanni Taglialatela la polizia provinciale e a Roberto Morelli la protezione civile. Le suddette deleghe si aggiungono a quella alle pari opportunità già di competenza di Silvia Pelliccia.

Le Commissioni

Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nella giornata di ieri 11 luglio, la nuova composizione delle Commissioni consiliari dopo le surroghe formalizzate a seguito delle elezioni al Comune di Terni (LEGGI) e alcuni spostamenti decisi dal gruppo di minoranza.

La Prima Commissione (affari istituzionali, bilancio, personale) risulta quindi così composta: Roberto Morelli, Silvia Pelliccia e Annalisa Spezzi (Presidente) per la maggioranza, Nicoletta Valli e Daniele Longaroni (vice) per la minoranza.

La Seconda Commissione (lavori pubblici, ambiente, edilizia e programmazione scolastica, viabilità, trasporti) è invece composta da Giovanni Taglialatela, Umberto Garbini (Presidente) e Gianni Daniele per la maggioranza, Luciano Conti (vice) e Daniele Longaroni per la minoranza.

Per la Commissione Controllo e Garanzia sono stati votati anche il nuovo Presidente e il vice. Sono rispettivamente Luciano Conti, gruppo di minoranza, e Roberto Morelli, gruppo di maggioranza. I membri risultano essere, oltre a Presidente e vice, Nicoletta Valli per la minoranza, Annalisa Spezzi e Umberto Garbini per la maggioranza.