Consiglio comunale Terni, Gubbiotti subentrato a Kenny - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Terni ha proceduto – nella seduta di lunedì 23 settembre – alla surroga all’unanimità del consigliere dimissionario Jose Maria Kenny (Innovare per Terni) con Emidio Mattia Gubbiotti, primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico, dando atto che a suo carico non risultano sussistere motivi di ineleggibilità, incompatibilità e/o inconferibilità. L’atto è stato approvato all’unanimità.

Il consigliere comunale Josè Maria Kenny (che alle ultime elezioni amministrative era stato tra i candidati a sindaco) il 5 settembre aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per motivi professionali, pertanto si è reso necessario ricostituire il quorum strutturale del Consiglio comunale procedendo alla surroga. Nel caso di dimissioni di un consigliere candidato sindaco di più liste, la surroga avviene nell’ambito della lista tra quelle collegate che presenta il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi, ovvero in questo caso la lista del Partito Democratico. E’ diventato consigliere tra le file del Pd l’avvocato Emidio Mattia Gubbiotti, il cui ingresso in aula è stato salutato dall’applauso dei presenti e dalla stretta di mano del sindaco Stefano Bandecchi.