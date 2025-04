A causa di un guasto su una condotta del gas, un tratto della SS 71 “Umbro Casentinese” è provvisoriamente chiuso al traffico, in prossimità del territorio comunale di Città della Pieve, in provincia di Perugia.

Per consentire le operazioni di ripristino del guasto, il transito è temporaneamente deviato al km 77,200, lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Non appena ultimate tali attività sarà possibile ripristinare la piena circolazione.

A renderlo noto è l’Anas.