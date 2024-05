Tra i temi al centro della seduta del Consiglio comunale di Spoleto anche il nuovo supermercato in viale Marconi

Tornerà a riunirsi giovedì 23 maggio, con inizio alle 15.30 e diretta streaming, il parlamento cittadino chiamato a discutere essenzialmente su 3 pratiche, due delle quali hanno animato nelle ultime settimane l’opposizione che aveva mandato anche una diffida al presidente del Consiglio, il dottor Marco Trippetti.

La convocazione è stata pubblicata ieri sul sito istituzionale e vede 3 punti all’ordine del giorno: si aprirà infatti con una mozione presentata da “Gruppi consiliari vari per definire una nuova strategia in materia di lavoro nel territorio comunale per una stabile occupazione ed il contrasto ad ogni forma di precarietà” (prot. n. 32226/09.05.2024), per proseguire con l’approvazione delle modifiche al regolamento della scuola comunale Alessandro Onofri, mentre a chiudere la seduta sarà l’adozione in variante al Prg parte operativa per la realizzazione di un complesso immobiliare commerciale (supermercato Conad), modifica della viabilità con realizzazione di una nuova rotatoria e della zona servizi in via Guglielmo Marconi.

Sul primo punto l’opposizione si è fatta sentire diffidando il Presidente dal trattare una pratica che, ferma da un anno e mezzo (la mozione era stata presentata dai consiglieri Piccioni e Cintioli e sicuramente avrebbe meritato un consiglio comunale aperto alla presenza delle parti sociali e produttive, come per l’Ospedale o la Vus) è stata “riesumata” dalle forze di maggioranza, d’accordo con la lista Piccioni-Cintioli, per essere trattata di fatto in piena campagna elettorale. Argomento comunque spinoso sul quale si attendono risposte precise dall’amministrazione e di quanto è stato fatto quando la legislatura Sisti-Lisci ha superato abbondantemente il 50% della propria vita naturale.

Ma ad impensierire la minoranza è anche il terzo ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale, ovvero l’approvazione della variante per la costruzione di un nuovo, l’ennesimo, supermercato in fondo a Viale Guglielmo Marconi, con tanto di rotatoria. Una cementificazione che sembra contrastare con i programmi elettorali della maggioranza (a cominciare dal M5S) per di più su un’area di grande interesse archeologico se è vero che nei pressi del nuovo distributore di carburanti, a pochi passi dal futuro centro commerciale, proprio di recente sono stati rinvenuti preziosi reperti di epoca romana ora in restauro presso il deposito di Santo Chiodo.

Ad aprire la seduta del Consiglio comunale saranno come di consueto gli interventi del sindaco, della giunta e dei consiglieri. Ancora un mistero se alla seduta parteciperà il consigliere Cintioli che nell’ultima assemblea ha dichiarato di non rientrare più in aula se non dopo le scuse del sindaco per l’attacco ricevuto insieme agli altri consiglieri di minoranza.

