Consiglio Comunale Giano dell'Umbria approva Bilancio di Previsione - Tuttoggi

Il Consiglio di Giano, approva un documento contabile di previsione, che lascia invariata la pressione fiscale sui cittadini

Il consiglio comunale, riunitosi nella seduta di martedì 16 febbraio, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con nove voti favorevoli e quattro contrari. Contestualmente sono state approvate le aliquote dell’addizionale comunale Irpef e Imu per l’anno in corso.

Ad illustrare il documento è stato l’assessore al bilancio e programmazione finanziaria, Renzo Patacca. In particolare, l’assessore ha evidenziato “il mantenimento delle aliquote rispetto all’anno appena concluso, che non ha comportato pertanto l’aumento delle tasse”, tanto per Imu e Irpef quanto “per gli altri tributi di competenza comunale, nonché per i servizi a domanda individuale”.

Patacca ha inoltre sottolineato come l’invarianza della tassazione sia stata mantenuta “a fronte di un aumento dell’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, che di fatto riduce le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale” e di una “grande incertezza sul fronte della piena riscossione dei tributi per l’anno in corso a causa degli effetti su cittadini e imprese dell’emergenza sanitaria e delle misure che il governo vorrà mettere in atto a sostegno degli enti locali”.

Nonostante questo “procediamo con il rafforzamento dell’azione amministrativa, tanto per il personale – aumentando le ore dell’assistente sociale nonché per una dipendente dell’ufficio tecnico – quanto per le opere pubbliche, attraverso l’accensione di mutui per avere a disposizione i fondi necessari per l’ampliamento del cimitero di Bastardo, della riqualificazione della ex scuola di Fabbri e per il ripristino in funzione della piscina di Giano, tutte opere fondamentali per il futuro del territorio”.

Contestualmente il sindaco, Manuel Petruccioli, ha ribadito la linea dell’amministrazione comunale nell’ambito dello stanziamento delle risorse, ricordando le iniziative svolte nel 2020 a supporto delle fasce di popolazione particolarmente colite dagli effetti della pandemia, quelle di incentivo ai consumi nel territorio comunale e a supporto dell’avvio di nuove imprese.

Approvato anche il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, illustrato dall’assessore all’urbanistica, Jacopo Barbarito, che vede 22 lotti in vendita -tra aree edificabili e urbane, fabbricati e terreni agricoli – con scadenza 25 febbraio.