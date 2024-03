Consigli per scegliere la clinica adeguata visto l’aumento degli interventi di trapianto di capelli - Tuttoggi.info

Oltre che al trapianto di capelli per uomini e donne, tra i servizi offerti anche trapianti di barba e sopracciglia, oltre che il trattamento PRP, col quale si promettono capelli folti e sani

Il trapianto di capelli sta diventando una pratica sempre più comune ma, più aumenta l’offerta, più si rischia di avere a che fare con cliniche che, in alcuni casi, potrebbero non soddisfare i requisiti necessari per eseguire una procedura delicata come questa in totale sicurezza.

Elithair, con la sua sede di Istanbul, mette il risultato e l’aspetto medico al primo posto. Si tratta della clinica più grande al mondo (tredici piani e una superficie totale di diciottomila metri quadri) e, soprattutto, quella che garantisce lo 0% del dolore grazie al metodo Sleep-Deep, per cui al paziente viene somministrato, per via endovenosa, un anestetico che lo fa cadere in un sonno profondo, come centinaia di pazienti possono confermare.

L’innesto di capelli è una procedura minimamente invasiva ma se effettuata in modo non corretto o in un luogo non consono, può dare luogo a problematiche legate all’intervento chirurgico. Elithair esegue la procedura tramite specialisti di grande esperienza.

Sviluppato dal Dr. Balwi, il trattamento NEO FUE è una vera e propria innovazione nel mondo del trapianto dei capelli, che garantisce un tasso di crescita superiore al 98%, follicoli piliferi più forti e una fase di guarigione più veloce. Insomma, la formula unica del siero di alta qualità garantisce agli innesti la preparazione ideale per il trapianto di capelli. Di fatto, il metodo utilizzato prevede il Trattamento Capelli DHI, considerato il metodo più moderno per impiantare i capelli, trapiantando i follicoli senza dover aprire i canali piliferi (novità permessa dall’esclusiva CHOI-Pen).

Oltre che al trapianto di capelli per uomini e donne, tra i servizi offerti anche trapianti di barba e sopracciglia, oltre che il trattamento PRP, col quale si promettono capelli folti e sani (combinabile con il trapianto di capelli). Le sovvenzioni statali e i costi di vita più bassi, permettono prezzi più bassi ma con una qualità maggiore. Tuttavia, il prezzo del trattamento è determinato dal numero di innesti e dal metodo utilizzato.

La procedura per l’intervento a Istanbul, in Turchia, prevede un colloquio preliminare (con annesso prelievo di sangue), il trapianto di capelli e un colloquio post operatorio. Tutto è già organizzato per i clienti, dalla prenotazione delle camere Elit-Hotel, all’esame preliminare con il Dr Balwi. Il personale parla italiano.

Per maggiori informazioni https://elithairtransplant.com/italy/