Conosci i Rioni e Perugia1416, visita all’Oratorio San Francesco dei Nobili e San Patrizio con Porta Eburnea - Tuttoggi.info

Prosegue con successo il ciclo di passeggiate "Conosci i Rioni" alla scoperta dei 5 Rioni di Perugia, prossimo appuntamento il 16 marzo

Prosegue con successo il ciclo di passeggiate “Conosci i Rioni” alla scoperta dei 5 Rioni di Perugia, il progetto del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo appoggiato dall’associazione Perugia1416 Aps, con la preziosa guida del console Franco Ivan Nucciarelli, ha lo scopo di far conoscere in maniera approfondita la città attraverso alcune delle eccellenze storico-artistiche presenti nei Rioni.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 16 marzo con la visita all’Oratorio San Francesco dei Nobili, situato nel Rione Porta Santa Susanna. Il ritrovo è previsto presso la Torre degli Sciri alle ore 15,45 e con la tradizionale merenda al termine della visita con possibilità di tesserarsi per l’anno 2024. Il contributo richiesto per partecipare all’iniziativa è di 5 euro.

“San Patrizio con Porta Eburnea”, invece, è l’appuntamento dedicato al buon mangiare ed al buon bere promosso dall’associazione Magnifico Rione di Porta Eburnea, in collaborazione con il Birrificio Artigianale Fortebraccio. È in programma domenica 17 marzo, alle ore 17, presso la Tana del Liofante (via Bruschi 26 a Perugia); a conclusione, torta al prosciutto e birra per tutti i presenti.

Coordinate dal Magnifico Rione di Porta Eburnea, con partecipanti da ogni Rione, lezioni serali aperte a tutti, in particolare a ragazzi, dedicate all’arte di bandiera. Gli sbandieratori sono essi stessi vessillo del sentimento della comunità alla quale appartengono ma scuola di bandiera significa anche sport e spettacolo. Il fine, pertanto, è quello di creare una squadra perugina che nel tempo possa accompagnare Perugia1416 anche in delegazione o in competizioni e tornei. Per maggiori informazioni contattare i numeri: 349 3768247 e 393 9764352.

Mentre i Rioni si stanno “scaldando” con eventi vari in preparazione di giugno, Perugia1416 parteciperà agli eventi della Pasqua collaborando con gli operatori economici del centro storico, per quella sinergia che punta a valorizzare le varie realtà.

Mentre l’Umbria delle Rievocazioni Storiche è in dirittura d’arrivo sotto diversi fronti e in diversi percorsi – dall’aggiornamento della Legge Regionale, al censimento che la vede tra le prime ad averlo compiuto mettendosi così in linea con la nuova legge Nazionale, anche questa imminente – raggiunge un altro primato su altre regioni, quello della Guida di Repubblica delle Rievocazioni Storiche “Umbria in piazza, le feste tra storia e gusto”. Perugia1416 è naturalmente tra le rievocazioni presenti promuovendo quel magnifico palcoscenico naturale che è il suo centro storico e il coinvolgimento dei suoi cinque Rioni. La guida sarà presentata lunedì 25 marzo alle ore 11,30 al palazzo del Broletto a Perugia e sarà in vendita in edicola da martedì 26 marzo.





