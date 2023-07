Connesi Spa liquida Valle Umbra Servizi Spa che esce dall’azienda di telecomunicazioni - Tuttoggi.info

Vus deteneva il 12,5% delle quote societarie liquidate 600mila euro, a fronte di un investimento iniziale di 37.500 euro

Connesi spa liquida le quote di Valle Umbra Servizi spa che esce così dall’assetto societario dell’azienda di telecomunicazioni. Mercoledì 28 giugno si è infatti conclusa la procedura di liquidazione delle quote detenute da Vus Spa, pari al 12,5 per cento, per cui sono state corrisposte da Connesi 600mila euro, a fronte di un investimento iniziale della Vus, nel 2004, di 37.500 euro. “Questo – commentano da Connesi spa – a dimostrazione dell’ottimo andamento della nostra azienda in questi 19 anni”.

La collaborazione tra le due aziende, e quindi la partecipazione di Valle Umbra servizi Spa in Connesi, era iniziata proprio nel 2004 per la fornitura di servizi informatici, poi evolutasi dal 2005 con l’esigenza di inserire strumenti di connettività e telecomunicazioni all’interno della società Vus. “Nonostante l’uscita del socio pubblico dal proprio capitale – ha commentato la notizia il presidente di Connesi spa, l’ingegner Massimo Bartolini – Connesi consolida la propria presenza nel mercato della Pubblica Amministrazione, con la recente acquisizione, trai propri clienti, del 42esimo Comune nel comprensorio Umbria-Marche”.