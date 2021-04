Congressi Pd, primi voti nei circoli: affluenza oltre il 70%

Dopo il via libera del prefetto voto in presenza nei circoli di Magione, Nocera Umbra, Perugia Monteluce, Perugia Madonna Alta, Cascia e Pietralunga

Primi circoli al voto per i Congressi del Pd Umbria. Per la segreteria regionale unico candidato Tommaso Bori, che ha votato al Circolo di Madonna Alta. Commenta sui social: “Dopo 24 mesi di commissariamento e una serie di sconfitte in Umbria, finalmente si stanno celebrando i Congressi regionale, provinciali, comunali e dei Circoli. insieme, voltiamo pagina”.

I primi a votare sono stati i circoli di Magione, Nocera Umbra, Perugia Monteluce, Perugia Madonna Alta, Cascia e Pietralunga.

Con un’affluenza di oltre il 70% degli aventi diritto, informa il commissario Enrico Rossi: “Tutto si è svolto ordinatamente, nel pieno rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio, richiamate anche dal prefetto nella propria nota”. Il via libera alla votazione in presenza era arrivato dalla Prefettura.

Per Rossi, che ringrazia quanti sono impegnati nella macchina organizzativa, l’affluenza registrata rappresenta “un ottimo segnale per la ripartenza del Partito democratico dell’Umbria”.