Condanna milionaria per ex vertici Asl Terni | Sanarono oltre 300 multe su anemia infettiva equina - Tuttoggi

Fratini, Americioni e Speranzoni condannati a risarcire la Usl con quasi due milioni di euro. La sentenza della Corte dei Conti

Sandro Fratini (ex direttore della Usl), Roberto Americioni (ex direttore amministrativo) e Guglielmo Speranzoni (ex direttore del Dipartimento di Prevenzione) sono stati condannati dalla Sezione dell’Umbria della Corte dei Conti a un risarcimento in favore dell’azienda di 1milione 787mila e 568 euro (oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ). L’accusa risale a fatti avvenuti nel 2015, quando, con 4 determine, i vertici della Asl avrebbero “approvata una sanatoria in relazione a oltre trecento verbali di contestazione per violazioni delle prescrizioni a tutela sanitaria – si legge nella sentenza – (aventi particolare riguardo a gravi irregolarità nella tenuta dei registri degli equidi e nei doverosi controlli annuali sull’anemia infettiva equina).

I fatti e le 300 multe del Corpo Forestale

Tra il 2009 e il 2010 gli uomini del Corpo Forestale dello Stato avevano elevato circa 300 contravvenzioni rispetto alle quali “i convenuti, competenti a dare seguito ai verbali del Corpo Forestale, avevano omesso di dar corso al completamento delle procedure. Ciononostante, i convenuti, nell’esercizio del potere di autotutela, adducendo l’incertezza normativa e burocratica, hanno disposto l’annullamento generalizzato di tutte le sanzioni amministrative irrogate e l’archiviazione di tutti i procedimenti amministrativi in relazione ai quali non era ancora stata irrogata alcuna sanzione, in tal modo determinando un consistente danno alla finanza pubblica regionale. La Procura regionale sostiene che non esisteva alcuna incertezza normativa, né di tipo burocratico” – recita ancora la sentenza di primo grado (non si eclude infatti la possibilità di appello, ndr).