Con l'auto contro un pino, muore 55enne - Tuttoggi

Tragedia lunedì mattina a Todi, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita finendo con l’auto contro un pino.

Il tremendo incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8 lungo la strada provinciale 379, in località Montenero. Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria, una Peugeot, condotta da un uomo classe 1967 – residente nel ternano – è uscita di strada da sola, finendo contro un pino. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente non c’è stato purtroppo nulla da fare.