Con l’Ascoli Castori non rivoluziona il Grifo: “Ho le mie convinzioni e tiro dritto”

Per questo ha chiesto alla società di poter lavorare in questa settimana a porte chiuse, per ricompattare il gruppo in un momento “molto difficile”, senza “distrazioni”, concentrandosi sul lavoro. Perché ora bisogna “essere bravi a lavorare e meno a parlare”, senza “andare dietro agli umori del momento”. Contando sul pieno recupero di calciatori importanti arrivati negli ultimi giorni, ancora fuori condizione o fermato dagli infortuni.

Castori, infine, sollecitato dalle domande in conferenza stampa, manda un messaggio alla piazza perugina: “Non è che qui si è appena vinto il campionato. Si è fatto bene, ma nei limiti di una situazione buona”. Perché, altrimenti, anche lui potrebbe ricordare i successi ottenuti negli anni passati. “Ma il vissuto – avverte – lascia il tempo che trova”.