Con "Innamorati di Orvieto" la città arriva nel cuore di Milano Roma e Torino: partita la campagna di promozione - Tuttoggi.info

“In questi cinque anni abbiamo portato l’immagine di Orvieto in tutte le principali città metropolitane italiane"

“Innamorati di Orvieto”: il titolo dell’iniziativa nei sotterranei che ha preso il via nel giorno di San Valentino, è anche il claim della nuova campagna di promozione della città, ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Orvieto, che da lunedì 12 febbraio ha toccato il cuore di Milano, Torino e Roma.

Le immagini di Orvieto illuminano Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi e il Piccolo Teatro di Brera a Milano, 25 pensiline digitali nel centro storico di Torino, due maxi schermi digitali sulle strade ad alto scorrimento in zona Nomentana e a Piazza Enrico Fermi a Roma. Oltre all’iconica e inconfondibile silhouette della Rupe, nei video scorrono anche i momenti dei grandi eventi cittadini, dal Corteo storico ai concerti in piazza, e quelli conviviali legati al vino che porta il nome della città, l’Orvieto Doc.

“In questi cinque anni – commenta il sindaco e assessore al Turismo di Orvieto, Roberta Tardani – abbiamo portato l’immagine di Orvieto in tutte le principali città metropolitane italiane e lo abbiamo fatto, è il caso di dirlo, con ogni mezzo e in ogni luogo. Dalle stazioni della metro a Roma, Milano e Torino fino ai tram di Firenze e Roma stessa, passando per il minibus interamente brandizzato che ha circolato per le caratteristiche vie di Capri e le piazze di Bologna. Le principali trasmissioni e i canali televisivi nazionali, dalla Rai a Mediaset, da La7 a Sky, hanno parlato di Orvieto, della sua storia, delle sue bellezze, delle sue tradizioni, delle sue eccellenze enogastronomiche”.

La campagna di promozione turistica, sviluppata sul circuito digitale outdoor live media di Avip Italia con il contributo del Gal Trasimeno-Orvietano, andrà avanti fino alla fine del mese di febbraio.