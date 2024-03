COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO

CAMPIONATI ITALIANI MASTER

SILVIO MARCELLI MEDAGLIA D’ORO NEL SALTO CON L’ASTA

APPLAUSI DAL PD DI SPOLETO

Il nostro concittadino Silvio Marcelli ha conquistato il gradino più alto del podio nel salto con l’asta ai Campionati italiani Master M75 disputati ad Ancona in questi giorni. Marcelli si conferma un fuoriclasse tra i più forti e longevi dal punto di vista sportivo ai massimi livelli nazionali e internazionali. A completare l’eccezionale prestazione sono da registrare il settimo posto nel salto in alto e il nono nel lungo propedeutici alle competizioni di decathlon per le quali si sta allenando. E’ indubbiamente un orgoglio per Spoleto e l’Italia. Il Partito Democratico di Spoleto gli rivolge le più sentite congratulazioni e ringraziamenti per l’esempio di dedizione alle discipline sportive da trasferire anche alle nuove generazioni.