Comune Marsciano firma protocollo Intesa con i Commercialisti di Perugia - Tuttoggi

La convenzione prevede anche, sempre con l’ausilio di iscritti all’Ordine, che vengano fornite ai cittadini informazioni gratuite di orientamento e di primo indirizzo sulle materie di pertinenza della professione di commercialista (fiscale, amministrativa, commerciale).

“Questa nuova intesa con l’Ordine dei Commercialisti – sottolinea il sindaco Francesca Mele –rappresenta un arricchimento dei servizi di ascolto, informazione e orientamento che l’Ente eroga ai cittadini. Con questo servizio si potrà in particolare intervenire su un tema, quello del fenomeno del sovraindebitamento, che, in questo periodo di crisi economica, ha assunto una rilevanza preoccupante per tante famiglie, con ricadute sociali importanti, a fronte delle quali diventa necessaria e urgente una risposta da parte delle istituzioni”.

“L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia – evidenzia il presidente Enrico Guarducci – attraverso questa iniziativa, replicata tra l’altro in diversi Comuni della Provincia di Perugia, ribadisce il proprio ruolo quale interfaccia naturale tra le istituzioni e la società civile, mettendo a disposizione, per il tramite dei nostri iscritti, competenze a sostegno di soggetti in stato di difficoltà e per quelli che intendono promuovere iniziative per intraprendere e dare valore al nostro territorio”.

Nei prossimi giorni il Comune provvederà alla pubblicizzazione dell’attività del punto di ascolto anche predisponendo uno spazio informativo sul proprio sito istituzionale. Sempre in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti è prevista anche l’organizzazione di eventi formativi ed informativi, anche presso le scuole secondarie del territorio, volti a promuovere un meccanismo virtuoso che aiuti a prevenire i fenomeni di sovraindebitamento in futuro.