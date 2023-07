Al Comune di Gualdo Tadino la "Bandiera delle buone pratiche" - Tuttoggi.info

E' stata consegnata al sindaco Massimiliano Presciutti dalla Rete dei Comuni Sostenibili durante il CaterRaduno 2023 di Pesaro

Il Comune di Gualdo Tadino si è aggiudicato un altro prestigioso riconoscimento in tema di sostenibilità: la “Bandiera della Buone Pratiche”.

Nella splendida location della Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro, ieri (venerdì 30 giugno), sul palco del CaterRaduno 2023 – manifestazione organizzata dalla celebre trasmissione di Radio 2 “Caterpillar” – il sindaco gualdese Massimiliano Presciutti, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da parte della Rete dei Comuni Sostenibili.

La giornata è iniziata con la presentazione del progetto della Guida dei Comuni Sostenibili (Edizioni Ets di Pisa), nuovissima iniziativa della Rete che vedrà la luce nei prossimi mesi, a cura del presidente Valerio Lucciarini De Vincenzi e del responsabile analisi dati Maurizio Gazzarri, coordinatore del progetto.

Poi, spazio alle buone pratiche di sostenibilità raccontate da alcuni sindaci in un momento di confronto condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, i conduttori di Caterpillar. Sono intervenuti Elena Piastra (sindaca di Settimo Torinese, nella Città Metropolitana di Torino, anch’essa parte della Rete), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro), Massimiliano Presciutti (sindaco di Gualdo Tadino, provincia di Perugia), Luca Lopomo (Crispiano, Taranto) e Angelo Radica (sindaco di Tollo, provincia di Chieti).

Una novità che la Rete dei Comuni Sostenibili ha deciso di presentare al CaterRaduno 2023 di Pesaro è l’istituzione di un nuovo riconoscimento: la Bandiera delle Buone Pratiche Sostenibili. La ricevono i comuni che hanno partecipato al progetto Comuni Sostenibili On the road e a chi si contraddistingue per le “best practices” realizzate nei rispettivi territori. Sul palco sono stati premiati i comuni di Settimo Torinese, Pesaro, Quiliano (per il quale è intervenuto il sindaco Nicola Isetta), Rovigo, Tollo e Gualdo Tadino per aver partecipato alla realizzazione delle puntate di Comuni Sostenibili On the road, una per ciascun Comune.

“E’ un grande onore – ha sottolineato Presciutti – ricevere la Bandiera delle Buone Pratiche 2023 e raccontare le nostre buone pratiche a tanti altri comuni ed entità presenti a questa iniziativa. Ricordo che Gualdo Tadino è stato il primo comune dell’Umbria ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili ed il primo a farsi monitorare: un impegno reale per l’attuazione a livello locale dei principi e degli obiettivi dell’Agenda 2030, sulla quale ci siamo confrontati recentemente nell’iniziativa Gualdo2030 svoltasi a giugno”.