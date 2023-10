Il Comune di Foligno cerca due istruttori amministrativi

Selezione riservata esclusivamente ai disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 legge 12 marzo 1999, n. 68



Il Comune di Foligno ha bandito un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 2 posti per l’area degli istruttori, riservato esclusivamente ai disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 legge 12 marzo 1999, n. 68. La data di scadenza delle domande è fissata per il prossimo 3 novembre. I dettagli del concorso sono presenti sul sito istituzionale dell’Ente

( www.comune.foligno.pg.it).