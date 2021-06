Commissione su Zuccherificio, Lega contro centrosinistra

Sotto tiro il documento presentato

“Nessun rispetto per i lavori della commissione controllo e garanzia da parte della minoranza”. Ad affermarlo il Gruppo Lega Foligno al termine della riunione dei lavori di giovedì pomeriggio dove si parlava del tema dell’ex zuccherificio.

“Divisioni nel centrosinistra”

“Al termine della seduta – spiega il Gruppo Lega – la minoranza si è presentata con un documento già predisposto, nel quale chiedeva l’attuazione dell’accordo tra Coop e Giunta Mismetti del febbraio 2019. Come sembra, il documento era già stato scritto: quindi a cosa sono serviti i lavori della commissione? Riscontriamo inoltre una profonda discordanza negli interventi dei consiglieri del centrosinistra. Da un lato c’era chi riteneva opportuno parlare solo dell’ex zuccherificio, dall’altro c’era chi invece ha trattato solo del Parco della Scienza, invitando questa amministrazione a costruirlo su un’area di proprietà della Coop. Per restare nel tema, sia Coop che l’ex sindaco hanno dichiarato che il progetto del Parco delle scienze non è mai stato inserito in un progetto ufficiale, rimanendo soltanto una bella idea. Nei documenti al vaglio dell’amministrazione infatti non c’è traccia. Anzi, visionando il progetto, su quell’area la Coop ha previsto una serie di capannoni che di fatto impediscono la costruzione del tanto richiesto Parco delle scienze“.

Verso l’incontro con Coop

“Il sindaco Stefano Zuccarini ha comunicato che nei prossimi giorni terrà

un incontro tra Coop e la Giunta per discutere delle novità emerse nel

corso delle ultime verifiche effettuate da autorevoli professionisti

esperti in materia. Ovviamente da parte della Lega c’è tutta la volontà affinché questa storia abbia una fine e che si possa finalmente mettere un punto su questa vicenda che interessa un’area così strategica e importante a

ridosso del centro storico di Foligno, che per troppi anni è stata abbandonata dalle precedenti amministrazioni”.