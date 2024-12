Incidente sull'A23, uomo esce dalla auto ribaltata ma muore travolto - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un morto e quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull'A23, tra Gemona del Friuli e Udine, in direzione del capoluogo friulano, e in cui sono rimaste coinvolte quattro auto. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata coinvolta nell'incidente con la sua auto che si era ribaltata. L'uomo, che nella collisione non avrebbe riportato ferite particolari, sarebbe riuscito a uscire da solo dall'abitacolo, ma sarebbe stato poi investito da un'auto che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale.