Viaggia contromano in A11, muore una 47enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Una donna di 47 anni di Lucca è morta, mentre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto nella notte lungo l'autostrada A11, nel tratto in provincia di Pistoia, tra le uscite di Montecatini e Chiesina Uzzanese. La donna, secondo quanto ricostruito, alla guida di un'auto sarebbe entrata contromano in autostrada, causando così uno scontro frontale con altre due vetture.

Trasportata in ospedale in condizioni gravissime, la 47enne è deceduta poco dopo. Soccorse anche altre due persone ferite Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, le forze dell'ordine per i rilievi. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per il tempo necessario per le operazioni di soccorso e gli accertamenti.