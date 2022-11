Commemorazione dei Defunti e Giornata delle Forze Armate: il programma di Orvieto - Tuttoggi

Mercoledì 2 novembre: Commemorazione dei defunti

9:30 Deposizione della corona presso la targa in memoria di Giovanni Ciuco in Via Postierla

10:00 Deposizione della corona al Cippo dei Sette Martiri in località Camorena

10:15 Deposizione della corona presso il Cimitero Britannico

11:00 Deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti in località Sugano

11:30 Celebrazione della Messa e deposizione della corona presso il Sacrario dei Caduti nel Civico Cimitero di Orvieto

Venerdì 4 novembre: Giornata delle Forze Armate

9:00 Deposizione della corona al Monumento ai Caduti presso il Liceo Classico “F.A. Gualterio” in piazza Ippolito Scalza

9:30 Costituzione in Piazza della Repubblica del Corteo Cittadino al seguito del Gonfalone della Città. Il Corteo effettuerà il seguente percorso: Piazza della Repubblica, Corso Cavour, e arrivo in Piazza Cahen

10:00 Deposizione della corona al Monumento dei Sette Martiri al Belvedere

10:15 Deposizione della corona al Monumento del 3° Btg Granatieri “Guardie” in Piazza Cahen

10:30 Deposizione della corona al Monumento dei Caduti in Piazza Cahen

11:00 Santa Messa in Duomo in onore dei Caduti di tutte le guerre

Circolazione dei veicoli e sosta: le disposizioni della Polizia Locale per il 2 e il 4 novembre

Per quanto riguarda le disposizioni della Polizia Locale relative alla circolazione e alla sosta, invece, mercoledì 2 novembre, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Via Postierla, lungo il muro, in prossimità della targa intitolata a Giovanni Ciuco; durante lo svolgimento della cerimonia prevista per le ore 09:30 il traffico lungo Via Postierla sarà temporaneamente bloccato dal personale della Polizia Locale.

Venerdì 4 Novembre, ancora, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Ippolito Scalza, sulla fila di parcheggi a strisce blu adiacente al Liceo Classico. Dalle ore 09:00 alle ore 11:00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Cahen, sugli stalli di sosta adiacenti al Monumento 3° BTG Granatieri Guardie. Inoltre, durante la sfilata del Corteo Cittadino da Piazza della Repubblica a Piazza Cahen, il traffico veicolare su Corso Cavour sarà temporaneamente bloccato in Piazza Cahen. Durante lo svolgimento della cerimonia di Resa degli Onori e deposizione delle Corone al Monumento ai Caduti, il traffico veicolare in Via Postierla sarà interrotto per il tempo strettamente necessario, con deviazione in Piazza Marconi direzione Piazza Duomo e in Piazza Cahen direzione Via Roma.

Infine, le circolari “A” e “C” del trasporto pubblico locale potranno subire dei ritardi di percorrenza dovuti al blocco della circolazione in Piazza Cahen.