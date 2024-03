Come gestire il mal di denti in attesa del dentista: consigli e rimedi pratici - Tuttoggi.info

Il fumo di sigaretta non solo è dannoso per la salute generale, ma può anche peggiorare il mal di denti. Questo e altri consigli utili

Il mal di denti è un fastidio diffuso che può causare notevole disagio e interferire con le attività quotidiane. Quando il dolore si presenta magari in un giorno festivo e non si ha la possibilità di far visita al dentista, può essere particolarmente frustrante e sconveniente. Tuttavia, ci sono diversi rimedi casalinghi che possono offrire sollievo temporaneo e aiutare a gestire il disagio in attesa di un intervento professionale. Oltre a pratiche generali di igiene orale, esistono anche alcuni accorgimenti dietetici e comportamentali che possono contribuire a mitigare il dolore e a garantire una maggiore comodità fino all’intervento di un esperto.

1) Evitare di fumare

Il fumo di sigaretta, anche quella elettronica, non solo è dannoso per la salute generale, ma può anche peggiorare il mal di denti. Le sostanze chimiche presenti nel fumo possono irritare ulteriormente i tessuti già infiammati intorno ai denti e alle gengive, aumentando il livello di disagio. Pertanto, è consigliabile evitare il fumo durante un episodio di mal di denti, in modo da ridurre l’infiammazione e favorire una maggiore guarigione.

2) Sciacquare la bocca con acqua e sale

Mescolare mezzo cucchiaino di sale in un bicchiere d’acqua calda e utilizzare questa soluzione come collutorio può aiutare a ridurre l’infiammazione e a disinfettare l’area dolorante. Lo sciacquo con acqua e sale può anche contribuire a ridurre il gonfiore e a lenire il dolore. Un altro rimedio naturale presuppone, infine, l’utilizzo dei chiodi di garofano, da masticare come fossero chewing-gum: contengono l’eugenolo, potente antiinfiammatorio e analgesico che entra in numerose preparazioni professionali dentistiche usate per disinfettare e anestetizzare il cavo orale.

3) Accorgimenti dietetici

Durante un episodio di mal di denti, è importante optare per cibi morbidi e facili da masticare, come yogurt, uova strapazzate, omogeneizzati e altre opzioni blandamente nutritive che non richiedono un’eccessiva masticazione e non esercitano pressione sui denti doloranti. Si tratta di prodotti facilmente reperibili: i primi sono beni di prima necessità, ma anche i secondi sono presenti, da tempo, negli scaffali di ogni supermercato, di diversi marchi e gusti per rispondere alle esigenze dei più piccoli ma – in determinate condizioni – anche degli adulti.

E se il dolore è talmente forte da non consentire neanche di uscire di casa, ci si può sempre affidare ai siti web dei negozi dove si potranno acquistare omogeneizzati direttamente online e ricevere tutto a casa. È consigliatissimo, infine, evitare cibi e bevande troppo caldi o troppo freddi, che potrebbero aumentare la sensibilità dei denti.

4) Applicare ghiaccio sulla zona interessata

Se il mal di denti è causato da un trauma o da un gonfiore delle gengive, l’applicazione di ghiaccio può offrire sollievo temporaneo. Avvolgere alcuni cubetti di ghiaccio in una salvietta pulita e applicarli delicatamente sulla zona dolorante per alcuni minuti alla volta.

Anche se questi rimedi casalinghi possono offrire sollievo temporaneo, è importante ricordare che non sostituiscono una visita professionale dal dentista. Il mal di denti può essere sintomo di problemi più gravi che richiedono l’attenzione di un professionista. Pertanto, è consigliabile cercare assistenza odontoiatrica il prima possibile per diagnosticare e trattare il problema alla radice. In attesa della visita dal dentista, l’adozione di queste pratiche può aiutare a gestire il dolore e a garantire una maggiore comodità.