“Come costruire le strategie del futuro sviluppo rurale dell’area Trasimeno-Orvietano": un incontro a San Venanzo - Tuttoggi

Saranno i responsabili e i tecnici del Gal a spiegare a imprese e i cittadini come partecipare alla costruzione di strategie del futuro sviluppo rurale dell’area Trasimeno- Orvietano. All’incontro interverranno il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, il presidente del Gal, Gionni Moscetti, e il direttore Francesca Caproni.

Il Csr per l’Umbria mette a disposizione complessivamente risorse per oltre 534 milioni e 400mila euro per sviluppare un’agricoltura regionale in grado di coniugare la capacità di generare valore e sviluppo con l’obiettivo di rafforzare e ampliare la capacità competitiva delle imprese agricole e agroalimentari, e delle filiere connesse. Altro obiettivo è ridurre i divari tra territori e innalzare il grado di resilienza utilizzando le leve della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, quali fattori in grado di determinare uno sviluppo armonico ed equilibrato del settore agricolo e agroalimentare nel nome della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.