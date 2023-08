Coltellata alla ex a cui non si poteva avvicinare, arrestato

L'uomo, un 39enne algerino, è stato fermato dai carabinieri in via Bartolo e portato in carcere

Trovato dai carabinieri e portato in carcere il 39enne accusato di aver dato una coltellata alla ex, in piazza Grimana, seguita nonostante il divieto del giudice di avvicinarsi alla donna, una 31enne italiana.

L’uomo, di nazionalità algerina, dopo la lite e l’accoltellamento, si era dato alla fuga. Venendo poi rintracciato e bloccato dai carabinieri in via Bartolo a Perugia.

Il Tribunale ha commutato il divieto di avvicinamento con la misura cautelare in carcere ed è stato portato al carcere di Capanne. Le condizioni della donna non sono gravi.