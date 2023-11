Collerisana nel degrado, la Pro loco: "Stanchi di essere ignorati" - Tuttoggi.info

La Pro loco di Collerisana: "si tratta di richieste poco onerose, di facile soluzione e di notevole importanza per i residenti"

Degrado e caos a Collerisana: è quanto denuncia la Pro loco della frazione a ridosso del centro storico di Spoleto, che lamenta di essere snobbata dalle istituzioni.

La Pro loco denuncia varie problematiche che insistono su Collerisana: “Traffico insostenibile, auto che sfrecciano senza soluzione di continuità lungo strade inadeguate e prive di sicurezza, degrado e incuria in appezzamenti di terreno e manufatti adiacenti alla strada Spoleto-Santo Chiodo, mancanza di aree pubbliche di parcheggio o a uso della comunità, mancanza di percorsi pedonali specie nel tratto Ospedale – Collerisana“.

“A nulla – evidenziano dall’associazione – sono valsi a oggi gli incontri avuti dalla Proloco Collerisana con le Autorità comunali (autunno 2019), lo scorso 26 giugno con membri della Giunta comunale, né la petizione corredata da 218 firme inviata al Sindaco in data 4 aprile 2022. Stessa sorte ha avuto la PEC inviata il 26 giugno 2023 al Comandante della Polizia locale in cui si segnalavano situazioni di rischio igienico-sanitario, di manufatti pericolanti e della necessità di dotare alcuni tratti stradali di parapetti di protezione. Nulla di nulla, neanche una risposta scritta. Eppure si tratta di richieste poco onerose, di facile soluzione e di notevole importanza per i residenti. Gli abitanti di Collerisana sono stanchi di essere ignorati. La Proloco, quale portavoce della comunità – concludono – chiede quindi di veder finalmente onorati gli impegni presi da quegli amministratori che ci hanno dedicato un po’ del loro tempo”.